“Обмежуємо доступ військових до азартних ігор”, – повідомили у Мінцифри.

“Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності. Для цього разом із Міноборони готуємо механізм, який обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану.

Як це працюватиме:

Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.

Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень.

За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку — держагентство PlayCity”, повідомили у Мінцифри і закликали долучатися до обговорення.

