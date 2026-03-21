В неділю, 22 березня, в Україні без опадів, лише на півдні країни вночі місцями невеликий дощ, повідомляє Iнтерфакс.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні країни 1-6° тепла. Вдень 8-13° тепла.

В Карпатах вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 22 березня в Києві була зафіксована в 1974 році і склала 21,5° тепла, найнижча вночі – 18,4° нижче нуля в 1942 році.

В понеділок, 23 березня, в Україні без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (на півдні країни 1-6° тепла); вдень 8-13° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.