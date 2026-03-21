Нещодавно у соцмережах з’явилося відео, як водій автомобіля Hyundai рухався по тротуару на території скверу Юних Героїв. Сьогодні патрульні помітили та зупинили даного водія на вулиці Обсерваторній.

Про це пише Патрульна поліція Миколаївської області.

Водій не заперечував своє правопорушення. Інспектори склали на керманича постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух транспортного засобу по тротуарах та пішохідних доріжках) КУпАП.

Шановні водії, будьте відповідальними за кермом та поважайте інших учасників дорожнього руху!