10 березня під час рейду державні інспектори зафіксували факт незаконної рубки дерев у Вознесенському районі Миколаївської області.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, порушення виявили на території Веселинівської територіальної громади поблизу населених пунктів Воронівка та Бондарівка. У захисних лісових насадженнях лінійного типу було незаконно зрубано 96 дерев.

Фахівці інспекції провели розрахунок завданих збитків. Сума шкоди перевищила 200 тисяч гривень.

За фактом вирубування дерев матеріали з повідомленням про можливе кримінальне правопорушення направлено до Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області для вжиття відповідних заходів реагування.

