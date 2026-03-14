У рамках зниження бойового потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК “Іскандер”) у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму, повідомили у Генштабі.

Крім того, українські військові завдали ураження по засобах протиповітряної оборони противника. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію “Небо-У” у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).

Також уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами.