Українську відеогру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» номінували на ігрову премію від Британської академії кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA).

Про це ідеться на сайті організаторів, пише Громадське.

S.T.A.L.K.E.R. 2 опинився серед номінантів у категорії Game Beyond Entertainment, тобто ігор, які виходять за межі чистої розваги.

У цій категорії відзначають ігри, які «використовують унікальний та зрілий ігровий медіум, щоб забезпечити трансформаційний досвід, що виходить за рамки чистої розваги — чи то для підвищення обізнаності через емпатію та емоційний вплив, чи для розв’язання реальних проблем, чи для того, щоб зробити світ кращим».

Номінантів у цій категорії оцінюють виключно за контентом — його емоційним впливом, тематичною відповідністю та інноваційним використанням медіума для дослідження та донесення важливих повідомлень.

У BAFTA вважають, що розповідь історій в іграх дозволяє «пролити світло на різні культури, теми та людей» та «блискуче сприяти емпатії, дозволяючи гравцям відчути життя інших людей на власні очі».

Нагадаємо, відеоігри серії S.T.A.L.K.E.R. розповідають альтернативну історію про Чорнобильську зону відчуження. За сюжетом, у 2006 році там стався другий вибух, перетворивши цю територію на місце виживання людей зі смертельними аномаліями та фракціями, що ворогують між собою.

Розробники гри анонсували масштабний нелінійний сюжет, в якому рішення гравця впливатимуть не тільки на долю персонажів і локальних подій, але й на ігровий світ в цілому.