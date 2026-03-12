Одного із затриманих громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані. Раніше Київ заявляв про грубе поводження з затриманими.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний сказав в інтерв’ю для Bloomberg, передає Громадське.

Він назвав інцидент «абсурдним та незаконним» звинувативши уряд Угорщини в «повному ігноруванні європейських норм, правил та цінностей». За його словами, операція перевезення коштів, яку здійснювали працівники «Ощадбанку» була звичайною практикою після того, як до України через війну перестали здійснювати авіарейси.

«Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я б сказав, що я розлючений», — додав Пишний.

Bloomberg цитує угорське видання Telex, яке написало, що сьогодні, 12 березня, угорська влада поверне інкасаторські автівки, які затримувала разом із працівниками, але без конфіскованих коштів.