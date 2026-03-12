У Румунії тривають останні приготування до запуску першого приватного поїзда на маршруті Сучава – Бухарест, який планують запустити наприкінці березня.

Про це повідомило видання Monitorul de Suceava з посиланням на власника компанії Ferotrafic TFI Думітру Анкідіна, передає Ліга.

Компанія, що базується у місті Ясси, готується активно вийти на ринок залізничних перевезень у регіоні Молдови. Інвестор Думітру Анкідін раніше очолював регіональний підрозділ державного вантажного перевізника CFR Marfă у Яссах.

На першому етапі між Сучавою, що розташована за 40 км від кордону з Україною, та столицею Румунії Бухарестом щодня курсуватиме одна пара поїздів. Поїзд складатиметься з двох зчеплених автомотрис, тобто вагонів із вбудованим двигуном. Це забезпечить приблизно 320 місць для пасажирів.

Довідка

Аеропорт “Сучава – Штефан Великий” (Ștefan cel Mare) став одним із найзручніших міжнародних аеропортів поруч з Україною, особливо для жителів заходу країни. З України до аеропорту легко дістатися через пункт пропуску Порубне – Сірет, а автобуси з Чернівців їдуть приблизно 1,5-3 години залежно від черги на кордоні.

Багато українців використовують Сучаву як “повітряні ворота до Європи”, поки українські аеропорти залишаються закритими через війну.

У 2025 році угорський лоукостер Wizz Air відкрив базу в Сучаві та розмістив там два літаки Airbus A321neo, що значно збільшило кількість рейсів і місць для пасажирів.

У компанії розраховують, що новий рейс стане альтернативою поїздам державного перевізника CFR Călători класу Інтерсіті, а також поїздкам автомобілем до столиці.

Поїзди, які використовуватиме оператор, раніше експлуатувалися у Люксембурзі. Перед запуском їх відремонтували та адаптували до стандартів румунської залізниці. Це електричні поїзди, призначені для перевезень на довгі відстані.

Компанія також планує розширення маршрутної мережі. У перспективі можуть з’явитися рейси Ясси – Бухарест, а також сезонний напрямок Сучава – Мангалiя до узбережжя Чорного моря.

Запуск перевізника вже двічі переносили. Попервах початок роботи Ferotrafic TFI планували на травень 2025 року, згодом – на вересень.

Раніше також повідомлялося, що оператор із Ясс придбав 33 дизельні поїзди (DMU) у залізниці Ізраїлю. Вони можуть використовуватися для майбутніх маршрутів далекого сполучення в Румунії.