Високопоставлений генерал-майор ВПС США у відставці, який колись командував базою, що давно пов’язана з історією про НЛО, зник безвісти майже два тижні тому, і влада звертається до громадськості з проханням допомогти його знайти, повідомляє офіс шерифа округу Берналілло в Нью-Мексико.

68-річний генерал-майор ВПС у відставці Вільям Ніл Маккасленд пішки вийшов зі свого будинку в Альбукерке приблизно об 11:00 ранку 27 лютого і з того часу не зв’язувався з родиною чи друзями, йдеться в прес-релізі офісу шерифа. Його мобільний телефон був залишений, повідомили в офісі шерифа CNN.

Наступного дня офіс шерифа оголосив срібне сповіщення, яке залишається чинним. Невизначена «медична проблема» додала терміновості пошукам.

Влада провела широке опитування місцевих жителів, інтерв’ю та скоординувала пошукові операції, щоб знайти його. Вони зв’язалися з більш ніж 600 домовласниками в цьому районі, повідомили в офісі шерифа.

За даними офісу шерифа, МакКасленд має зріст 180 см, біле волосся та блакитні очі. Він «завзятий любитель активного відпочинку», який ходить у походи, бігає та їздить на велосипеді в районі Північно-Східних Гайтс Альбукерке та біля передгір’їв гір Сандія.

«Завдяки своєму досвіду та усталеним партнерським відносинам BCSO тісно координує свої дії з кількома агентствами», включаючи польове управління ФБР в Альбукерке та авіабазу Кіртленд, повідомила офіс шерифа. ФБР підтвердило свою причетність.

За даними ВПС, МакКасленд обіймав одні з найделікатніших посад у збройних силах США. Будучи інженером-астронавтом зі ступенями Академії ВПС США, Массачусетського технологічного інституту та Школи управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті, він обіймав низку високих посад протягом своєї кар’єри.

Він обіймав посади головного інженера програми Глобальної системи позиціонування Міністерства оборони, директора системної програми Управління космічних лазерних проектів та директора спеціальних програм у Пентагоні. Він також командував Дослідницькою лабораторією ВПС на авіабазі Райт-Паттерсон — базі, про яку давно ходять чутки, що вона містить позаземні уламки, пов’язані з Розуеллом, попри спростування ВПС.

Після виходу на пенсію Маккасленд працював з To The Stars, Inc., компанією, співзасновником якої є музикант Blink-182 Том Делонг, яка стверджує, що вивчає інформацію про невпізнані повітряні явища.

МакКасленд зник безвісти майже два тижні. Офіс шерифа округу Берналілло

Його зникнення сталося лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив у дописі Truth Social, що він доручає Пентагону та іншим федеральним агентствам оприлюднити урядові документи, пов’язані з позаземним життям та НЛО.

«Я сподіваюся і молюся, щоб це не був один з тих випадків, коли колишній високопоставлений військовий офіцер став цілеспрямованою мішенню, і щоб його знайшли щасливим і здоровим найближчим часом заради нього самого та заради його близьких», – сказав CNN Луїс Елізондо, колишній офіцер розвідки Міністерства оборони, який зараз виступає за оприлюднення секретної інформації про НЛО.

«Незалежно від того, чи мало його зникнення якесь відношення до будь-якої його участі в дослідженнях UAP, я волію дати правоохоронним органам необхідний час для виконання своєї роботи, перш ніж робити припущення», – додав він.

«Це правда, що Ніл мав короткий зв’язок зі спільнотою НЛО», – написала дружина МакКасленда, Сьюзен МакКасленд Вілкерсон, у дописі у Facebook. «Цей зв’язок не є підставою для викрадення Ніла. Ніл не має жодних особливих знань про тіла та уламки літаючих апаратів після катастрофи в Розуеллі, що зберігаються на базі Райт-Патт».

Вілкерсон сказала, що її чоловік не має деменції. «Він не був розгублений та дезорієнтований», – сказала вона.

МакКасленд вийшов на пенсію майже 13 років тому, і Вілкерсон сказала, що «здається досить малоймовірним, що його забрали, щоб витягти з нього дуже застарілі таємниці».

Вілкерсон подякувала громаді та владі за підтримку, зазначивши «десятки піших пошуковиків, як офіційних осіб, так і друзів та сусідів Ніла… кінні пошуковики, дрони з різними можливостями, гелікоптери, три різні типи пошукових собак, обшуки сусідів та пошуки відео з Рингом або дикої природи».

Офіс шерифа заявив, що поки що «не виявив жодних доказів нечесної гри», але «все ще розглядає всі можливі сценарії».

Слідчі попросили людей у ​​цьому районі зв’язатися з ними, якщо у них є якась інформація. Відеозаписи та інші файли можна надіслати до офісу шерифа через спеціальну веб-сторінку.

«… Можливо, найкращою гіпотезою є те, що інопланетяни телепортували його на материнський корабель», – сказала Вілкерсон у своїй публікації. «Однак жодних повідомлень про спостереження материнського корабля, що зависає над горами Сандія, не надходило».