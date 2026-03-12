Прикордонники у співпраці з правоохоронцями викрили за минулий рік викрили понад 520 злочинних груп, які за гроші допомагали незаконно перетнути державний кордон.

Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Кореспондент.

“За минулий рік наші оперативні співробітники у співпраці з іншими правоохоронними органами викрили понад 520 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що намагалися за кошти допомагати людям незаконно перетинати кордон. Хтось допомагав інформаційно, інструктуючи, як краще дістатися прикордоння, кордону, а хтось перевозив цих порушників,.. хтось – супроводжував їх до кордону”, – зазначив він.

За словами Демченко, робота з викриття таких злочинних груп не припиняється.