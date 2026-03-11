Нагадаємо, вчора Україна у Брянську вразила завод мікроелектроніки “Кремній Ел”, і настільки вдалим був цей удар, що експерти кажуть, що є сенс стверджувати про практичне знищення стратегічного для російського ракетобудування підприємства. І хоча завод був атакований не вперше, але до цього внаслідок дронових атак ураження були не суттєвими, а цього разу ракети прилетіли точно в ціль. За офіційною інформацією, на заводі після ракетних прильотів 7 загиблих і більше 40 поранених, але у Брянську в це не вірять.

Як повідомляє опозиційне російське видання МО, жителі Брянська обурені відсутністю захисту та укриттів та впевнені у різкому заниженні владою кількості жертв ракетного удару по заводу.

-Ракетний удар ЗСУ по заводу «Кремній Ел» у Брянську став найбільш смертоносним у регіоні за весь час війни з Україною. Тільки за офіційнимиданими, в результаті атаки загинули 6 людей (на сьогодні – 7, – ІншеТВ), 42 отримали поранення та травми. Дев’ятьох тяжко поранених перевезли до столиці, 20 перебувають у лікарнях Брянська.

Місцеві жителі у соцмережах припускають, що реальна кількість жертв набагато більша, і не приховують шоку від того, що влада навіть не думала про порятунок життів городян:

«На заводі була перезмінка <…> боюся подумати скільки там людей загинуло»

«Які 6 людей загинули??? Скільки можна робити з людей ду…в?? Загинуло набагато більше»

«Богомаз працівників заводу за людей не вважає?»

«Завали навіть не почали розбирати <…> Знаючи чисельність цехів та комплексів, нескладно прикинути кількість жертв».

Пізня тривога

Ракетну небезпеку було оголошено о 17:55 — за 4 хвилини до удару. Вибухи прогриміли о 17:59 – цей час видно на реєстраторі автомобіля, який зняв приліт ракети.

У соцмережах жителі Брянська пишуть, що в деяких районах сирени не було, а в інших вона пролунала за хвилину до удару. Люди ховалися у ваннах своїх квартир.

Проблеми з укриттями

Жителі скаржаться на відсутність укриттів: «куди бігти у разі чого? Жоден підвал не обладнаний». Вони викладають фото підвалів із будівельним сміттям — саме в них влада пропонує рятуватися від обстрілів, а на їх утримання керуючі компанії збирають.

На сайті адміністрації Брянська опубліковано мапу таких укриттів, але навіть по ній видно, що в багатьох кварталах притулку відсутні. Губернатор Богомаз у 2024-му сказав, що влада вирішила не ставити тимчасові укриття на вулицях, щоб «не створювати зайвої паніки».

«Де ППО?»

Люди обурені поганим захистом прикордоння та звуть туди московських чиновників:

«А де ж було ППО?»

«Всі ППО забрали на Валдай дачу фюрера охороняти. Там у бункері Аліна з дітьми сидить»

«Їм би переїхати жити сюди всім складом і Роскомнаглядом, і держдуму, кремль»

«Самі в бункерах сидять, далеко від війни та обстрілів, їм не зрозуміти».

Для удару по заводу використовувалися франко-британські крилаті ракети Storm Shadow. Вони поставляються ЗСУ з весни 2023 року. Спочатку західні країни забороняли бити по загальновизнаній російській території, але восени 2024 року це обмеження було знято. Ракети запускаються з літаків, мають дальність польоту до 500 км і летять на малій висоті, що ускладнює їх виявлення та перехоплення.

