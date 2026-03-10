Центр протидії дезінформації спільно зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України розробили для громадян інструкцію щодо дій в умовах терористичної загрози, яка допоможе вчасно розпізнати небезпеку та захистити себе.

Пам’ятайте про відповідальність!

Співпраця з ворогом, фото- чи відеозйомка об’єктів критичної інфраструктури, передача даних або вчинення диверсій за «винагороду» — це не «легкий підробіток». Це тяжкі злочини проти національної безпеки.

Будьте свідомими. Ваша пильність рятує життя, а необачність — руйнує власну долю.

📞 Канали екстреного зв’язку та допомоги:

🔹 Відсутній мобільний зв’язок? Підключайтеся до доступних мереж Wi-Fi та звертайтесь до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine: mvs.gov.ua/112

🔹 Помітили зрадника чи підозрілу активність? Скористайтеся офіційним чат-ботом СБУ «Спали ФСБшника»: @spaly_fsb_bot