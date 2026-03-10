Головне управління ДПС у Миколаївській області відкриває можливості для активних, відповідальних та цілеспрямованих фахівців, які прагнуть професійного розвитку та хочуть працювати на благо держави.

Якщо ви маєте бажання застосовувати свої знання, розвиватися у сфері державного управління та долучитися до команди професіоналів – запрошуємо вас розглянути можливість працевлаштування в органах ДПС Миколаївщини.

Ми пропонуємо:

• стабільну роботу на державній службі;

• можливості професійного та кар’єрного зростання;

• участь у важливих процесах розвитку податкової системи України;

• дружній колектив та підтримку у професійному становленні.

Ми шукаємо фахівців, які:

• мають відповідну освіту;

• відповідально ставляться до роботи;

• готові навчатися та вдосконалювати професійні навички;

• прагнуть працювати в команді та досягати результатів.

Звертаємо увагу, що на період воєнного стану спрощено процедуру прийняття нових працівників на державну службу. Наразі службі необхідні працівники для роботи з фізичними та юридичними особами, для проведення податкових перевірок та юристи.

Від вас потрібно виконання необхідних вимог, це зокрема:

для посад категорії В – вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра, за фахом фінансово-економічного або юридичного спрямування, вільне володіння державною мовою;

для посад категорії Б – вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за фахом фінансово-економічного або юридичного спрямування, вільне володіння державною мовою та досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Долучайтеся до команди, яка працює заради розвитку економіки регіону та країни.

Детальніше про умови працевлаштування та актуальні вакансії можна дізнатися, звернувшись до звернутися до фахівців управління персоналу Головного управління ДПС у Миколаївській області за номерами телефону: (0512) 50-18-19, (0512) 50-18-23.

Тож долучайтеся до команди податкових професіоналів!

Чекаємо амбітних та перспективних кандидатів! Разом будуємо ефективну та прозору податкову систему України!