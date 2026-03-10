У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

Про це детально розповіли в Генштабі ЗССУ.

Так, українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Крім того, уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

