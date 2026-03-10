Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова спростовує інформацію, що для створення академічних та професійних ліцеїв необхідно мінімум 300 учнів у 10–12 класах, пише Iнтерфакс.

“Останніми днями у регіонах поширюється інформація, що реформа старшої профільної школи нібито передбачає створення академічних та професійних ліцеїв із мінімум 300 учнями у 10–12 класах. Ця інформація не відповідає дійсності”, – написала Кузьмичова.

Вона зазначила, що закон “Про повну загальну середню освіту” не встановлює вимоги щодо конкретної кількості учнів у академічних та професійних ліцеях, і наразі є лише дві законодавчі умови у старшій школі: щонайменше два класи на паралелі та щонайменше три профілі навчання.

За її словами, формально це може бути навіть 24 учні на паралелі (три профілі мінімум по 8 учнів у групі), тобто близько 72 учнів у 10–12 класах загалом.

“Відповідно мережа ліцеїв формується громадами з урахуванням цих норм і місцевого контексту. Йдеться, зокрема, про заклади освіти, які знаходяться на гірських територіях, у прифронтових регіонах, чи інші заклади, де кількість учнів може бути меншою”, – наголосила вона.

Водночас, за словами заступниці міністра, у межах пілотування проєкту орієнтиром є близько 60 учнів на паралелі — показник, який дозволяє реально забезпечити учням вибір профілів і предметів.

Кузьмичова нагадала, що старша профільна школа є третім етапом реформи “Нова українська школа”, яка розпочалася ще у 2017 році, і учні, які тоді пішли до першого класу, вже скоро переходять до старшої школи і мають продовжити навчання за новим стандартом.

“Тому, особливо в умовах повномасштабної війни, важливо не відкладати рішення, які стосуються майбутнього цих дітей, і забезпечити їм можливість отримати якісну освіту та свідомо обирати освітню траєкторію”, – додала вона.

Серед іншого, чиновниця закликала до відповідального ставлення управлінців усіх рівнів до реалізації освітньої політики та ухвалення рішень на основі чинного законодавства і перевіреної інформації, а не маніпуляцій чи недостовірних фактів.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартував другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого перші 79 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10–12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.