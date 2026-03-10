Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 10 березня.
Учора в Миколаївській області було збито/подавлено чотири ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.
Миколаївський район
Учора ворог двічі атакував FPV-дронами та одним ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Баштанський район
Учора ввечері ворог атакував БпЛА типу «Shahed 131/136» обʼєкт транспортної інфраструктури в Снігурівській громаді. Постраждалих немає.