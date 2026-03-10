Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для угорців важливо, щоб між росією та Угорщиною “завжди було щось”, тому Будапешт зацікавлений у збереженні України. Про це пише Telex, передає УНН.

Як заявив Орбан, “у конфлікті між Іраном та Ізраїлем не можна звинувачувати угорський уряд”, зазначивши, що “коли росіяни придушили угорські визвольні рухи, українці були на боці росіян”.

Він додав, що “для угорців важливо, щоб між росією та Угорщиною завжди “було щось”, тому Угорщина зацікавлена у збереженні України.

Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось – це можна назвати навіть Україною – між росією та Угорщиною. Безпека угорців може бути гарантована з більшим успіхом, якщо росія не буде нашим сусідом. Тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини, але вона не хоче впускати її до ЄС – заявив Орбан.