Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
танків – 11 758 (+13) од.
бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
РСЗВ – 1 679 (+4) од.
засоби ППО – 1 328 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Дані уточнюються.