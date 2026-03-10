Після розмови з Путіним журналісти запитали у Трампа, про що йшлося. Він натякнув на те, що Путін дав йому зрозуміти, що хотів би заробити на паливній кризі, яка шириться світом після початку бойових дій в Ірані.

-Звісно, ми говорили і про Близький Схід. Він був дуже вражений тим, що побачив, бо ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Розумієте, Іран був дуже потужною військовою країною. Він хоче бути корисним. Я сказав йому: ви могли б бути значно більш корисним, якщо б поклали край війні між Росією і Україною. Це було б більш корисно, – цитує Трампа Zn.ua.

-У мене була дуже хороша розмова. На лінії було багато людей — з нашого боку і з його боку. Ми говорили про Україну, де триває, по суті, нескінченна війна. І, дивіться, між Gутіним і президентом Зеленським величезна ненависть. Вони ніяк не можуть знайти спільну мову. Але, думаю, це була позитивна розмова на цю тему. Але загалом у нас була дуже хороша розмова, і він хоче діяти конструктивно.

Що стосується напруги на нафтовому ринку, то Трамп сказав наступне:

– Коли настане час, ВМС США разом із партнерами супроводжуватимуть танкери через протоку. Сподіваюся, до цього не дійде. Та якщо буде потрібно, ми проведемо їх через протоку під ескортом.

А потім у своїй соцмережі він написав:

“Якщо Іран зробить будь-що, що зупинить потік нафти через Ормузьку протоку, Сполучені Штати Америки завдадуть удару у ДВАДЦЯТЬ РАЗІВ СИЛЬНІШЕ, ніж досі.

“Крім того, ми знищимо легко вразливі цілі, після чого для Ірану стане практично неможливо знову відбудуватися як державі — Смерть, Вогонь і Лють обрушаться на них.

Але я сподіваюся і молюся, що цього не станеться.

Це — подарунок від Сполучених Штатів Америки Китаю та всім тим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою. Сподіваюся, цей жест буде належно оцінений.

Дякую за увагу до цього питання!”.

Можливо, це була відповідь на заяву про те, що КВІР не допустить жодного експорту нафти з регіону до США, про що сказав офіційний представник корпусу генерал Алі Мохаммад Наїні.

«В умовах нинішньої агресії США проти Ірану збройні сили ісламської республіки не допустять експорту жодного літра нафти з регіону ворожій стороні та її партнерам до подальшого повідомлення».