Спочатку з’явилося повідомлення про те, що іранці вдарили в Бахрейні по станції, яка опріснює воду. І ось чому це критично.

Країни Перської затоки сильно залежать від опрісненої води: у Катарі майже 100% води одержують таким чином, у Кувейті та Бахрейні близько 90%, в Омані – 86%, а в Саудівській Аравії – 70%, передає Nexta.

Бахрейн повідомив, що іранський удар пошкодив опріснювальну станцію, що стало новою стадією конфлікту, в якому наразі ціляться у водну інфраструктуру.

Згодом ізраїльський портал Ynet із посиланням на свої джерела написав, що ВПС Еміратів атакували іранський опріснювальний завод. У Ізраїлі це сприйняли як сигнал Тегерану.

Але потім чиновники ОАЕ спростували це повідомлення – вони досі не наносили ударів по Ірану, хоча залишають за собою таке право. То хто ж атакував іранський опріснювальний завод наразі невідомо.

Тим часом у Тегерані пройшов кислотний дощ. Спочатку через численні пожежі атакований нафтових сховищ місто затягнули чорні важкі хмари, потім пішов дощ, який і назвали кислотним і ось чому.

Метеоролог Джим Дейл з британської компанії British Weather Services пояснив CNN, що подібне явище вкрай небезпечне для людей. «Вдихання таких забруднювачів може спричинити як короткострокові, так і довгострокові захворювання дихальних шляхів, а в перспективі призвести до раку», — застеріг він. За словами Дейла, чорний дощ також загрожує сільськогосподарським угіддям, бо врожай може бути знищений.