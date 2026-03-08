Видобуток нафти в Іраку скоротився приблизно на 60%, оскільки війна з Іраном означає, що танкерів для завантаження сирої нафти країни недостатньо.

Про це пише Bloomberg

За даними обізнаних з цим питанням джерел, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обсяги видобутку не є публічними, країна зараз перекачує близько 1,7-1,8 мільйона барелів нафти щодня, що менше, ніж приблизно 4,3 мільйона на день до початку конфлікту.

Ірак був першою великою країною-виробником Перської затоки, яка була змушена скоротити видобуток через конфлікт. Цей крок згодом зробили Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку, що означає постійно зменшувальну кількість танкерів для експорту барелів з регіону. Через недостатню кількість суден країни-виробники змушені перекачувати нафту в сховища, а місця вичерпуються.