Армія оборони Ізраїлю розпочала удари по «Хезболлі» в Лівані.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛу, атаки стали відповіддю на ракетні обстріли території Ізраїлю.

“У відповідь на обстріл Ізраїлю ракетами з боку «Хезболли», збройні сили Ізраїлю в даний час наносять удари по цілях «Хезболли».

Терористична організація «Хезболла» діє від імені іранського режиму, відкриваючи вогонь по Державі Ізраїль та її цивільному населенню. Ізраїль буде протидіяти рішенню «Хезболли» приєднатися до кампанії і не дозволить організації становити загрозу для держави Ізраїль та завдавати шкоди цивільному населенню північної частини Ізраїлю.

Терористична організація «Хезболла» руйнує державу Ліван, і ми будемо рішуче реагувати на такі дії.

Війська Ізраїлю підготувалися до такого сценарію в рамках стандартної бойової підготовки в рамках операції «Рик лева» і готові до сценарію на всіх фронтах та до боротьби з будь-якою загрозою державі Ізраїль.

Начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Еял Замір, після обстрілу з Лівану, провів оцінку ситуації з Генеральним штабо. Начальник Генерального штабу затвердив майбутні оперативні плани і дав вказівку провести підготовку до безперервних наступальних і оборонних дій.