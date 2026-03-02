Бойова операція триває на повну силу і триватиме доти, доки ми не досягнемо всіх наших цілей, — заявив резидент США Дональд Трамп у зверненні до нації.

“За останні 36 годин Сполучені Штати разом зі своїми партнерами розпочали операцію Епічна Лють, одну з найбільших, найскладніших і найпотужніших військових наступальних операцій, які коли-небудь бачив світ. Ніхто не бачив нічого подібного.

Ми завдали ударів по сотнях цілей в Ірані, включно з об’єктами Корпусу вартових ісламської революції та системами протиповітряної оборони Ірану.

Колишній верховний лідер Ірану, аятола Хаменеї, мертвий. Ця жалюгідна і мерзенна людина мала на руках кров сотень і навіть тисяч американців і була відповідальна за знищення незліченних тисяч невинних людей у багатьох країнах світу. Минулої ночі по всьому Ірану було чути, як люди виходили на вулиці, раділи й святкували, коли було оголошено про його смерть.

Усе військове командування також знищене, і багато хто з них тепер хоче здатися, щоб урятувати своє життя. Вони просять про недоторканність. Вони телефонують тисячами.

У нас дуже чіткі й рішучі цілі. Вони могли зробити крок два тижні тому, але не змогли.

Раніше сьогодні Центральне командування США повідомило, що троє американських військовослужбовців загинули під час бойових дій. Як єдина нація, ми сумуємо за справжніми американськими патріотами, які віддали найвищу жертву за нашу країну, навіть тоді, коли ми продовжуємо справедливу місію, заради якої вони віддали свої життя.

Ми молимося за повне одужання поранених і висловлюємо нашу глибоку любов і вічну вдячність родинам загиблих. І, на жаль, їх, імовірно, буде більше. До завершення операції це може статися. Ймовірно, будуть ще втрати, але ми зробимо все можливе, щоб цього уникнути. Наша рішучість, як і рішучість Ізраїлю, ще ніколи не була такою сильною.

Америка знову є найбагатшою і наймогутнішою державою у світі — без жодних сумнівів.

Але ми маємо такий рівень життя, свободи й безпеки лише тому, що робимо те, чого інші зробити не можуть. І це можливо завдяки воїнам, які готові віддати свої життя в боротьбі з нашими ворогами — і вони воюють краще за будь-кого.

Іранський режим, озброєний ракетами великої дальності та ядерною зброєю, становив би смертельну загрозу для кожного американця. Ми не можемо дозволити державі, яка створює терористичні армії, володіти такою зброєю. Це дало б їй змогу шантажувати світ і нав’язувати свою злу волю. Ми цього не допустимо. Це не станеться ні з нами, ні з іншими.

Сполучені Штати мають найсильніші збройні сили, які коли-небудь існували. Я відновив нашу армію під час свого першого президентського терміну. Ніколи раніше не було армії, подібної до нашої. І, відверто кажучи, ніхто навіть близько не наблизився до цього рівня. Але зараз ми використовуємо цю силу заради добра. Ми прагнемо, щоб вона служила правильній меті.

Ці дії є правильними і необхідними, щоб американцям ніколи не довелося зіткнутися з радикальним, кровожерливим терористичним режимом, який має ядерну зброю і постійно погрожує. Майже 50 років ці фанатичні екстремісти атакували Сполучені Штати, вигукуючи гасла «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» або і те, і інше.

Вони є головним державним спонсором тероризму у світі. Ми — найсильніша держава у світі, і ми можемо цьому протистояти. Ці неприйнятні загрози більше не триватимуть.

Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранських військових і поліцію скласти зброю і отримати повну недоторканність — або зіткнутися з неминучою смертю.

Це буде неминуча смерть. І вона не буде красивою.

Я звертаюся до всіх іранських патріотів, які прагнуть свободи: скористайтеся цим моментом.

Будьте сміливими. Будьте рішучими. Будьте героями. Поверніть собі свою країну. Америка з вами. Я дав вам обіцянку — і виконав її. Далі все залежить від вас. Але ми будемо поруч, щоб допомогти.

Нехай Бог благословить наших неймовірних воїнів і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Дякую”.

Ми не знаємо, чим закінчиться це все на Близькому Сході, єдине, що можна стверджувати вже зараз, так це те, що політика ізоляциолізму США на цьому закінчилось. І це все заради проміжних виборів?