Нафтоналивний термінал “Шесхаріс”, який загорівся в результаті атаки ЗСУ на Новоросійськ.

Нафтоналивний термінал “Шесхаріс” — це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери. Це один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів росії. Він відіграє ключову роль у роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Термінал вже був пошкоджений в результаті атаки ЗСУ в листопаді 2025 року, повідомляла ASTRA.

Тоді ж була атакована військова частина з пусковими установками ЗРК С-400 в Новоросійську.

Нагадаємо, що раніше Стефанішина отримала демарш від США після атаки українських дронів на порт у Новоросійську

Побачимо, що буде тепер.