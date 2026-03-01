

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не фіксує змін радіаційної обстановки після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, пише Кореспондент.

“Агентство уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких загроз ядерній безпеці для населення регіону”, – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ додали, що підтримують постійний контакт із країнами регіону та продовжать інформувати про ситуацію.

Як відомо, постійне представництво Ірану при міжнародних організаціях у Відні надіслало звернення з вимогою скликати позачергове засідання Ради керуючих агентства. У заяві зазначено, що відповідний лист було адресовано генеральному директору Рафаелю Гроссі у зв’язку з подіями, що почалися 28 лютого.

З ініціативою провести спеціальне засідання Ради керуючих 2 березня, до раніше запланованої сесії, також виступила РФ.