Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину обрати мирні переговори замість зброї та розпочати “нову еру” відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Свою заяву південнокорейський лідер Лі Дже Мен приурочив до 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї.

Так, виступаючи з урочистою промовою, Лі Дже Мен підкреслив, що настав час для відновлення прямих контактів, і Сеул готовий до рішучих кроків заради спільного майбутнього.

“Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами”, – заявив президент.

Ініціатива Лі Дже Мена базується на трьох ключових стовпах, які мають змінити формат співіснування двох країн:

Пошук спільних точок дотику: відмова від мови погроз на користь дипломатичного врегулювання суперечностей.

Формування нової ери: розробка дорожньої карти, яка б дозволила перейти від “холодного миру” до активної взаємодії.

Стабілізація безпеки: зміцнення регіональної безпеки через прозорість військових намірів.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запевнив, що уряд послідовно дотримуватиметься курсу на мир, а діалог є єдиним ключем до стабільного майбутнього півострова.

Зазначимо, що заклик до миру пролунав у вкрай напружений момент. Так, лише за добу до цього лідер КНДР Кім Чен Ин особисто вручив партійній еліті новітні снайперські гвинтівки власного виробництва, демонструючи мілітаризацію країни.

Дійсно, Кім Чен Ин неодноразово називав Південну Корею “найворожішим ворогом” і говорив про неможливість переговорів із Сеулом.