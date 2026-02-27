24-футовий човен, який брав участь у смертельному зіткненні з береговою охороною Куби, був викрадений у Флорида-Кіс, і на борту перебували громадяни США, повідомляють американські чиновники Axios.

Чотири людини загинули та шестеро отримали поранення внаслідок інциденту в середу, що стало останнім джерелом напруженості між США та Кубою, оскільки адміністрація Трампа посилює тиск на комуністичний режим острова, щоб він змінився.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США розслідують інцидент і офіційно звернулися до Куби з проханням надати доступ до шести поранених.

Кубинські чиновники стверджують, що пасажири судна відкрили вогонь по береговій охороні Куби, коли човен наближався до острівної держави, що спонукало її офіцерів відкрити вогонь у відповідь.

Імена причетних не розголошуються, але американський чиновник сказав, що власник човна у Флориді повідомив, що судно було викрадено його співробітником.

Деякі з тих, хто був на човні, мають судимості, сказав чиновник, і принаймні один із загиблих був громадянином США. Серед поранених був ще один громадянин США, який отримує медичну допомогу на Кубі, повідомив чиновник.

Принаймні одна людина на борту мала чинну візу США K-1, неімміграційну візу, яка дозволяє іноземцю в’їжджати до Сполучених Штатів для шлюбу з громадянкою США, сказав чиновник.

Інші, хто був на борту човна, вважаються законними постійними резидентами США.

Мета поїздки озброєної групи на Кубу неясна. Посадовці штату та місцеві органи Флориди також розслідують інцидент.

Офіс шерифа округу Монро (Флорида) підтвердив Axios, що розслідує крадіжку човна. Його власник повідомив про крадіжку човна з Біг-Пайн-Кі пізно в середу після отримання дзвінків від журналістів з цього приводу, згідно зі звітом офісу шерифа.

Власник човна повідомив офіс шерифа, що він підозрює чоловіка, який допомагав класти плитку в реконструкційному проекті, він забрав судно та залишив свою вантажівку поруч з місцем, де був пришвартований човен.

У повідомленні йдеться, що потерпілий повідомив слідчим, що у чоловіка «є родина на Кубі, зокрема дві маленьких доньки, які все ще перебувають на Кубі».

