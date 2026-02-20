У межах системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один – у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

