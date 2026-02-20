19 лютого та в ніч проти 20-го на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі. На одній з них загинула людина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Українка Галицинівської громади Миколаївського району горіла кімната одноповерхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці місцевої пожежної охорони виявили в помешканні тіло загиблої жінки 1978 р. н. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 6 кв. м.

Інші епізоди:

– у с. Кумарі Кам’яномостівської громади Первомайського району горіла кімната житлового будинку. Попередня причина виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Площа горіння склала 2 кв. м;

– у м. Миколаєві горіло сміття у підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку. Займання вогнеборці загасили на площі 5 кв. м;

– у с. Олександрівка Олександрівської громади Вознесенського району горіла дерев’яна балка перекриття житлового будинку на незначній площі.

Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобілі. Допомагали вогнеборці місцевих пожежних охорон с. Олександрівка та с. Прибузьке.

