Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що скасовує допомогу біженцям з України який передбачає припинення надання підтримки українських біженців. Про це повідомляє PAP, інформує УНН.

Зазначається, що, згідно з документом, ключові інструменти спеціального закону не зникнуть, а будуть перенесені до Закону про надання захисту іноземцям.

Підписання цього документа демонструє, що послідовність має сенс. Мій тиск у цьому питанні, включаючи попереднє вето, змусив уряд внести зміни до цього законопроєкту та запровадити зміни, яких очікували багато поляків та які я пропонував. Це доводить, що рішучість приносить результати – зазначив Навроцький.





Він наголосив, що Польща залишається на боці України “в її боротьбі проти імперської росії”, але додав, що “етап безумовних привілеїв” завершено.

“Я підписую цей законопроєкт, переконаний, що він захищає наші державні фінанси, впорядковує систему та відновлює відчуття елементарної справедливості”, – сказав президент Польщі.