Поки клімат стає все спекотнішим, лісівники шукають рішення, які допоможуть зберегти «зелені легені» Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Цього року працівники Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» вперше зібрали 750 кг шишек сосни Станкевича в Ізмаїльському надлісництві, щоб розповсюдити її в південному регіоні.

Як кажуть лісівники, це рідкісний вид сосни, основні насадження якої знаходяться в Криму, а також зустрічаються в мішаних лісових масивах на Одещині.

Сосна Станкевича занесена до Червоної книги України. Вона має здібності, необхідні нашому півдню, – посухостійкість, невибагливість, швидкий ріст та витривалість.

Зараз шишки вже проходять обробку на сушці у спеціалізованому комплексі. Отримане насіння буде висіяне у власних розсадниках.

На думку фахівців філії, молоді сіянці можуть стати основою нових лісів, які не бояться глобального потепління.

