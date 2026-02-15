Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.02.26
особового складу / personnel – близько 1 253 270 (+1 250) осіб / persons
танків / tanks – 11 672 (+4) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 037 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 37 293 (+11) од.
РСЗВ / MLRS – 1 648 (+3) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 300 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 134 858 (+552) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 29 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 78 485 (+97) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.