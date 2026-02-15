Німецький санкар Макс Лангенган, який став дворазовим олімпійським чемпіоном на Іграх-2026 у Мілані, випадково відхилив телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Курйозна ситуація сталася після того, як спортсмен здобув золоту медаль у командній естафеті.

Лангенган не впізнав номер і «відбив» виклик, не знаючи, що це телефонує голова уряду, який хотів особисто привітати його з перемогою.

Зрозумівши помилку, Макс публічно перепросив канцлера, жартома звернувшись до нього: «Дорогий Фрідріху… Тобто, шановний пане Мерц. Мені дуже шкода. Можливо, ми зможемо ще раз поговорити телефоном найближчими днями. У будь-якому разі для мене це честь», — додав Макс.

Мерц з гумором поставився до ситуації, опублікувавши відео у соцмережах із підписом: «Наступного разу візьми слухавку».

На зимовій Олімпіаді-2026 Лангенган продемонстрував визначний результат, вигравши спочатку першу в кар’єрі особисту золоту медаль, а згодом і золото в естафеті.