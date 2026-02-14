ДСНС України повідомила про небезпечні метеорологічні явища, які матимуть місце 15 та 16 лютого.

Про це передає Інше ТВ.

Так, 15 лютого вдень у західних та північних областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях значний сніг, на Сумщині з дощем, у Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

