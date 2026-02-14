Президент України Володимир Зелеський підписав Указ №110/2026, яким затверджено нову редакцію Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.

Документ, зокрема, передбачає:

оновлений перелік документів для іноземців та осіб без громадянства, зокрема іноземців-військовослужбовців і членів їхніх родин;

чіткі процедури прийняття до громадянства України осіб із визначними заслугами або тих, чиє набуття відповідає державному інтересу;

врегулювання оформлення громадянства за народженням для повнолітніх;

порядок перевірки належності до громадянства осіб без документів.

Указ спрямований на уніфікацію та прозорість процедур у сфері громадянства, зокрема для іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, а також для членів їхніх родин – йдеться у повідомленні.