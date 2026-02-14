Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 14 лютого:

Учора зранку та вдень ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом перебували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

Внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Баштанського району та частково м. Миколаїв. Станом на 19:44 електропостачання всім споживачам відновлено. Також було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та вибито 18 вікон у багатоквартирних будинках м. Миколаєва. Постраждалих немає.