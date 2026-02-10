Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.02.26:
особового складу / personnel – близько 1 248 560 (+980) осіб / persons
танків / tanks – 11 656 (+2) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 018 (+5) од.
артилерійських систем / artillery systems – 37 089 (+33) од.
РСЗВ / MLRS – 1 637 (+0) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 297 (+2) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 129 160 (+1 198) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 270 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 77 734 (+182) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 070 (+1) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.