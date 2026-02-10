Це буде локалізований новинний телеканал, метою якого є посилення інформаційного зв’язку між Україною та США.

Запуск телеканалу заплановано на весну 2026 року, повідомляє Zn.ua.

Американський Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання бренду для створення українського відділення, яке працюватиме як повноцінна редакція з власним виробництвом новин, аналітичних та суспільно-політичних програм.

Генеральною продюсеркою телеканалу стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря. Вона відповідатиме за стратегію розвитку телеканалу та редакційну політику.

“Немиря до 2023 року вела телеканал Ukrlife, а зараз має власний канал на платформі YouTube. Її чоловік, — депутат Верховної Ради від партії “Батьківщина” Георгій Немиря”, — повідомив Forbes.

Людмила Немиря володіє 15% частки у ТОВ “Телерадіокомпанія “Ньюсмакс Україна”, якому належить бренд Newsmax Ukraine. Основний бенефіціар компанії — Роман Варламовс, громадянин Латвії.

“Мета Newsmax в Україні — допомогти людям в Україні та Сполучених Штатах краще зрозуміти погляди одне одного”, — каже Немиря.

У межах стратегії запуску Newsmax Ukraine планує:

виробляти оригінальні місцеві та регіональні програми для телебачення та цифрових платформ;

працювати українською, англійською та російською мовами залежно від платформи та аудиторії;

залучати журналістів та експертів із регіональною та міжнародною експертизою;

утвердити Київ як регіональний медіахаб для Східної Європи та інших країн.

Newsmax Inc. торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: NMAX) і через свою компанію Newsmax Broadcasting LLC керує одним із провідних новинних телеканалів США — Newsmax.

Контроль над Newsmax належить засновнику і гендиректору Крістоферу Радді, який заснував медіа у 1998 році і є найбільшим акціонером. Радді — неофіційний радник і друг президента США Дональда Трампа.

У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 мільйонів при оцінці $1,2 мільярда, тимчасово зробивши Радді мільярдером.

Відтоді його статки значно скоротилися — станом на листопад 2025 року Forbes оцінював їх у $300 мільйонів.

Newsmax підтримує переважно правих, консервативних політиків США, що показує медіарейтинг AllSides.

Найпоширенішою темою, яку висвітлював Newsmax, була адміністрація Трампа — вона з’явилася в 31% зі 140 проаналізованих матеріалів.

Медіаресурси Newsmax охоплюють понад 50 мільйонів американців через Newsmax TV, застосунок Newsmax, вебсайт Newsmax. com та друковані видання, зокрема Newsmax Magazine.

Соцмережі Newsmax читають понад 22 мільйони людей.

За даними Інституту Reuters, Newsmax належить до провідних новинних брендів США.

У третьому кварталі 2025 року телеканал збільшив доходи на 4,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $45,3 мільйони.

Доходи від мовлення зросли на 10,1%, до $36,6 мільйона.

При цьому компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $4,1 мільйона, що покращило показник порівняно з $9,8 мільйона збитку роком раніше.

Запуск телеканалу Newsmax відбувається на тлі звільнення The Washington Post 30% колективу.

В межах масових скорочень американська газета закриває низку іноземних бюро, зокрема київський офіс.

Крім того про рішення піти у відставку повідомив видавець і генеральний директор The Washington Post Вілл Льюїс.