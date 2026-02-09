Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб
танків – 11 654 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
РСЗВ – 1 637 (+0) од.
засоби ППО – 1 295 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
Дані уточнюються.