За повідомленням Берегової охорони Індії, судна затримали приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбая в рамках «скоординованої операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти», повідомляє Iran International.

«Тривалі інспекції, перевірки електронних даних та допити екіпажу виявили зв’язок танкерів з цією мережею.

Судна супроводжуються до Мумбая для подальших юридичних дій», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові ресурси ідентифікували танкери як AL JAFZIA, ASPHALT STAR і STELLAR RUBY, які перебувають під санкціями США.

STELLAR RUBY ходить під прапором Ірану, про приналежність двох інших суден наразі не повідомляється.

Берегова охорона Індії заявила, що судна часто змінювали прапори і порти приписки.

Втім, ні індійська влада, ні іранські чиновники публічно не коментували можливий зв’язок затриманих суден з Іраном.