У ніч на 8 лютого (з 18:00 7 лютого) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!