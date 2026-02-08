Українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України Олена Підгрушна оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Олена Підгрушна заявила, що вона зараз у статусі молодої мами, а тому вибирає сім’ю, а не кар’єру.

— Материнство змінило моє пріоритети і я думала, що це пауза. Але зараз я все ж таки обираю сім’ю, обираю дитину. І зараз, користуючись нагодою, хочу сказати, що це все, це буде кінець моєї кар’єри, — сказала Олена Підгрушна в ефірі Єдиних новин.

Олена Підгрушна запросила усіх шанувальників біатлону на весняний Чемпіонат України у Буковелі.

— І там ми з Вітою Семиренко проведемо прощальну церемонію, де попрощаємося зі своєю спортивною кар’єрою. І в надії перейти на викладацьку, тренерську або якусь іншу діяльність, — наголосила українська біатлоністка.

Щодо свого майбутнього, то Олена Підгрушна заявила, що готова розглянути різні варіанти, зокрема й викладацьку діяльність.

— Я дуже хочу поділитися своїм досвідом. Я дуже радію за Валентину Семиренко, яка зараз навчає молоде покоління. Так само хотіла б і я, — наголосила біатлоністка.

Що відомо про Олену Підгрушну

Народилася майбутня спортсменка 9 січня 1987 року у Польші, але згодом сім’я переїхала до селища селищі Велика Березовиця, що в передмісті Тернополя. Олена Підгрушна закінчила Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю викладач фізичної культури. Згодом вступила до аспірантури Львівського державного університету фізичної культури.

Серед спортивних досягнень Олени Підгрушної — золота призерка етапу Кубка світу 2009 року у Рупольдингу (естафета), бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів та юнаків 2006 року, срібна призерка чемпіонату Європи 2007 року серед юніорок, золота медалістка у складі естафетної команди чемпіонату Європи 2009 року (Уфа, Росія), срібна медалістка у складі естафетної команди чемпіонату Європи 2010 року (місто Отепя, Естонія).

З квітня 2014 року Олена Підгрушна стала заступницею міністра молоді та спорту України. 26 березня 2015 року ухвалила рішення повернутися в біатлон та залишила посаду заступниці.

Олена Підгрушна була одружена з нардепом від ВО Свобода Олексієм Кайдою. Після розлучення у 2021 році вийшла заміж вдруге — за колишнього лижника Івана Білосюка. Згодом подружжя розлучилося.

У травні 2025 року Олена Підгрушна вийшла заміж за військового на ім’я Ростислав. У серпні 2025 року у подружжя народився син.

Олена Підгрушна нагороджена орденом княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів.

Участь в Олімпійських іграх та чемпіонатах

На зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року в естафеті українська команда у складі Олени Підгрушної, Юлії Джімі, Віти Семеренко, Валентини Семеренко отримала золото.

На Чемпіонаті світу 2011 року в російському Ханти-Мансійську Пігрушна здобула срібну нагороду в естафеті, однак через порушення антидопінгових правил Оксаною Хвостенко Міжнародний союз біатлоністів позбавив українську жіночу команду другого місця.

На Чемпіонаті світу з біатлону 2013 року у чеському місті Нове Место-на-Мораві у спринті на 7,5 км українська спортсменка здобула золото; на тих же змаганнях в естафеті 4х6 Підгрушна здобула срібло. На Чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Гохфільцені 2017 року в естафеті Олена Підгрушна здобула срібну нагороду.

На Чемпіонаті Європи з біатлону у словацькому містечку Брезно-Осрбліє 2012 року у трьох дисциплінах Олена Підгрушна здобула золоті медалі.



