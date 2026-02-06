Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке дозволяє конфіскацію автомобілів громадян рф, ввезених до країн ЄС із порушенням санкційного режиму. Такі транспортні засоби не підлягають реєстрації, а сам факт їх ввезення може стати підставою для вилучення. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Як випливає з рішення Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, автомобілі громадян росії, ввезені на територію ЄС із порушенням санкційного режиму, не підлягають реєстрації та можуть бути вилучені органами влади. Таким чином було задоволено запит щодо попереднього рішення Фінансового суду Дюссельдорфа від 4 вересня 2024 року.

Підставою для розгляду справи став позов громадянина РФ, який проживає в Дюссельдорфі, проти місцевих митних органів. Він намагався зареєструвати вживаний автомобіль, на якому прибув із росії, однак митниця відмовила в оформленні та вилучила транспортний засіб, пославшись на санкційні рішення ЄС.

У рішенні Суду ЄС від 5 лютого 2026 року також зазначено, що запроваджені Євросоюзом обмеження на ввезення товарів із росії поширюються на всі позиції, включені до переліку заборонених торговельних найменувань санкційного акта Ради ЄС. Таким чином, сам факт ввезення підсанкційного товару є достатньою підставою для застосування обмежувальних заходів, зокрема відмови в реєстрації та конфіскації.