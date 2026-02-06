Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь.

Таку інформацію надала Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог статті 289 Податкового кодексу України.

Як застосовується коефіцієнт індексації

коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;

розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;

порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Коефіцієнти індексації у попередні роки

– 1996 рік – 1,703;

– 1997 рік – 1,059;

– 1998 рік – 1,006;

– 1999 рік – 1,127;

– 2000 рік – 1,182;

– 2001 рік – 1,02;

– 2005 рік – 1,035;

– 2007 рік – 1,028;

– 2008 рік –1,152;

– 2009 рік – 1,059;

– 2010 рік – 1,0;

– 2011 рік – 1,0;

– 2012 рік – 1,0;

– 2013 рік –1,0;

– 2014 рік – 1,249;

– 2015 рік – 1,433 (крім с/г угідь), 1,2 (с/г угіддя);

– 2016 рік – 1,06 (несільськогосподарські землі), 1,0 (с/г угіддя);

– 2021 рік – 1,1 (несільськогосподарські), 1,0 (с/г угіддя);

– 2022 рік – 1,15 (крім с/г угідь), 1,0 (с/г угіддя);

– 2023 рік – 1,051 (для всіх категорій земель);

– 2024 рік – 1,12 (для всіх категорій земель).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

Нагадуємо, що у разі виникнення питань щодо оподаткування платники податків можуть звернутися за отримання консультацій та роз’яснень до Офісу податкових консультантів (м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6), центрів обслуговування платників області (http://mk.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/) або на телефони «гарячих ліній» ГУ ДПС у Миколаївській області (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/).