Фільм «Ротація» був знятий у рамках програми The Displacement Film Fund від дворазової лауреатки премії «Оскар», акторки Кейт Бланшетт.

Стрічку вперше показали на Роттердамському кінофестивалі 30 січня. Подію особисто відвідала Кейт Бланшетт, повідомляє Українська Кіноакадемія.

У проєкті The Displacement Film Fund взяли участь 5 режисерів та режисерок з усього світу, серед яких лавреат кінофестивалю в Локарно Мо Хараве («Село поруч із раєм») з Сомалі, володар Золотого Ведмедя та Призу Журі Каннського кінофестивалю Мохаммад Расулоф («Насіння священного інжиру») з Ірану, Хасан Каттан з Сирії, Шахрбану Садат з Афганістану та володарка нагороди за найкращу режисуру фестивалю «Санденс» Марина Ер Горбач з України.

Кожен з кінематографістів отримав грант у розмірі €100 тис. на виробництво фільму, що осмислює тему переміщення.

«Ротація» Марини Ер Горбач — це ритуал терапевтичного гіпнозу, який проходить молода українка. Змінивши цивільне життя на військову службу, вона шукає опору в новій реальності.

«Наступного ранку після премʼєри інші режисери проєкту Displacement дякували за те, що їхнє уявлення про Україну та українських військових стало глибшим. За час війни вибудовується образ надлюдей, загартованих до емоційного болю. Це зрозуміло, адже лише так можна йти до перемоги та знаходити партнерів. Але під час перегляду “Ротації” вони ніби опинились в тілі такої ж не звиклої до смертей і випробувань війни як і вони, як ніхто з нормальних людей. У цьому й була вся суть. Це і є моя відповідь на таке часте запитання “Як ви почуваєтеся?”», – розповіла режисерка.

Українська премʼєра «Ротації» планується у 2026 році.

