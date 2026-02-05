Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб
танків – 11 642 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
РСЗВ – 1 636 (+2) од.
засоби ППО – 1 293 (+0) од.
літаків– 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
Дані уточнюються.