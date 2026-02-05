Дружина президента США Меланія Трамп заявила, що наразі активно йде робота над питанням повернення українських дітей, які незаконно були переміщені до Росії. Як повідомляє Fox News, вже найближчим часом можуть бути досягнуті важливі зрушення в цьому процесі, пише Кореспондент.

У відповідь на запитання журналіста про готовність Володимира Путіна сприяти звільненню більшого числа дітей, перша леді США підтвердила свою особисту участь у переговорах.

“Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу”, – заявила дружина президента США.

Згідно з попередніми повідомленнями, російський правитель Володимир Путін відповів на офіційне звернення Меланії Трамп з проханням повернути українських дітей. Також відомо, що перша леді тримає постійний контакт із російською стороною. Вона заявила, що отримала листа від Путіна, який підтвердив готовність вести діалог.

“Так, він відповів (Путін. – Ред.). Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей”, – повідомила Меланія Трамп.