За прогнозами синоптиків, сьогодні з 20:00 до 03:00 очікується інтенсивний снігопад та зниження температури до -9°C.

У зв’язку з цим чергова служба КП «ЕЛУ автодоріг» буде працювати у посиленому режимі, із залученням додаткової спеціалізованої техніки.

Ми працюватимемо всю ніч, щоб до ранку дороги Миколаєва були максимально чистими та безпечними.

Звертаємося до водіїв!

Для ефективної роботи спецтехніки переконливо просимо: не паркувати автомобілі на проїжджій частині та в крайніх правих смугах — це дозволить безперешкодно та якісно прибрати сніг; по можливості утриматися від поїздок у зазначений період; за кермом бути гранично уважними та дотримуватися дистанції.