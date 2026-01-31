Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав церемонію нагородження The Ring Awards 2025, яка відбулася в Нью-Йорку.

Найкращим боксером минулого року за версією видання The Ring став колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), пише Zn.ua.

Усик вийшов на сцену і вручив нагороду переможцю. Варто зазначити, що сам він не був серед номінантів.

Oleksandr Usyk was on hand to give Terence Crawford his Male Fighter of The Year award ⭐️



The Ring Awards 2025 | Officially Presented by @SMCMENA_ and our Bronze sponsors @RedSeaGlobal and @Qiddiya 🏆 pic.twitter.com/ZYWsd7BCVa — Ring Magazine (@ringmagazine) January 31, 2026

Також на звання найкращого боксера року претендували чемпіон напівважкої ваги Дмитро Бівол, чемпіон другого найлегшого дивізіону Джессі Родрігес, абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе та чемпіон-супертяж Фабіо Вордлі.

38-річний американець провів свій єдиний за минулий рік бій у вересні проти мексиканця Сауля Альвареса і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд зумів стати абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі. У грудні він оголосив про завершення кар’єри.

Олександр Усик був серед претендентів на звання автора “Нокауту року” за яскраву дострокову перемогу над британцем Даніелем Дюбуа, але першим у номінації став Браян Норман, який нокаутував японця Дзіна Сасакі.