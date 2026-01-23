Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Скоріше за все йдеться про інцидент, у якому фігурує колишній тренер ФК “Динамо” Олексій Михайличенко. За словами очевидців, його звинувачують у побитті сантехніка через конфлікт, пов’язаний із відсутністю опалення в будинку.

Про це повідомила у Facebook журналістка “Суспільного” Наджие Аметова. Зараз вона закрила свою сторінку від нефрендів, але Українські новини встигли відскрінити повідомлення.

Нагадаємо також, що вчора міністр енергетики Денис Шмигаль, який повідомив, що вчора був найважчий день для енергосистеми, ситуація надважка, натякнув на цю ситуацію, хоча, можливо, вона вже не єдина:

– Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше.